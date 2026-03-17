Non è ancora detta l'ultima parola sulla corsa scudetto, neanche dopo il passo falso del Milan contro la Lazio che ha allargato la forbice tra l'Inter capolista e la prima inseguitrice in classifica a otto punti. "Manca ancora tanto, sembrava fatta anche prima del derby - fa notare l'agente Giocondo Martorelli a Tuttomercatoweb.com -. Bisogna stare attenti fino alla fine. La storia del campionato insegna che è difficile. L'Inter ha ancora delle partite complicate, affronterà una Fiorentina in buona condizione. E non sottovaluterei ancora le potenzialità del Napoli che sta recuperando tutti i suoi effettivi e può fare una serie di risultati positiva