Dopo la promozione in Serie B ottenuta col Vicenza, il tecnico Fabio Gallo incassa su X i complimenti di Aldo Serena. "Grande Fabio Gallo, eri già un centrocampista pensante quando ti allenavi con noi della prima squadra dell’Inter. Due imprese straordinarie, prima con l’Entella e quest’anno con il Vicenza (l’hai riportata dove le compete), ora sei pronto per il grande salto", ha scritto Serena.

Sezione: News / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 12:56
Autore: FcInterNews Redazione
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