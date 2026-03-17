Dopo la promozione in Serie B ottenuta col Vicenza, il tecnico Fabio Gallo incassa su X i complimenti di Aldo Serena. "Grande Fabio Gallo, eri già un centrocampista pensante quando ti allenavi con noi della prima squadra dell’Inter. Due imprese straordinarie, prima con l’Entella e quest’anno con il Vicenza (l’hai riportata dove le compete), ora sei pronto per il grande salto", ha scritto Serena.

Grande #FabioGallo, eri già un centrocampista pensante quando ti allenavi con noi della prima squadra dell’Inter. Due imprese straordinarie, prima con l’Entella e quest’anno con il Vicenza ( l’hai riportata dove le compete), ora sei pronto per il grande salto. pic.twitter.com/nQsvw3xGAJ — Aldo Serena (@Aldito11) March 17, 2026