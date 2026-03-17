Massimo Ambrosini, presente negli studi di DAZN, ha commentato così la sconfitta del Milan sul campo della Lazio: "Pensavo che il derby avesse dato una spinta emotiva ai rossoneri. Vincendo si sarebbero portati a -5 dall'Inter e avrebbero messo pressione ai nerazzurri. Mi aspettavo qualcosina in più", ha concluso.