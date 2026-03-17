Cresce l'interesse attorno a Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo di 23 anni esploso in neroverde. Secondo Tuttosport, non mancano gli estimatori. La Roma lo seguiva già l'estate scorsa, l'Inter lo ha visionato in più occasioni quest'anno e la Juve è arrivata sulla scena nelle ultime settimane coi propri scout.

I bianconeri hanno ottimi rapporti, come si legge, e quel Tarik Muharemovic su cui vantano il 50% sulla rivendita e che piace molto all'Inter in vista della prossima estate.