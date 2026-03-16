L'Inter U23 esce sconfitta dal Menti di Vicenza per 2-1. Ecco le pagelle della gara che ha consegnato la Serie B ai padroni di casa.
CALLIGARIS 5 - In avvio esce tanto, forse anche troppo, lasciando lì alcuni palloni che i compagni devono poi allontanare. Male sul primo gol: la sua è un'uscita completamente sbagliata, che spalanca la strada a Capello. Poi è poco impegnato.
CINQUEGRANO 5.5 - L'Inter non paga le sue sbavature difensive, ma in un paio di occasioni è tutt'altro che perfetto. Prima Costa e poi Stuckler lo mettono in difficoltà, lui viene saltato ma i compagni nascondono le sue lacune.
PRESTIA 5.5 - Un primo tempo impressionante per solidità e dominio sugli attaccanti avversari, poi il brutto errore sul secondo gol, in occasione del quale si perde Stuckler. Da un giocatore della sua esperienza non ci si aspetterebbe un passaggio a vuoto del genere.
ALEXIOU 6 - Non ha responsabilità sui gol concessi dall'Inter U23. Qualche brivido invece sulla lieve trattenuta ai danni di Stuckler. Bravo a fermarsi al momento giusto, evita il penalty. Dall'84' AGBONIFO S.V.
AMERIGHI 6.5 - Nel primo tempo è assolutamente il migliore dei nerazzurri con Prestia. Propositivo quando può, attento quando deve difendere, astuto quando c'è da spendere il giallo su Cuomo. Poi nella ripresa cambia ruolo e risponde presente: una duttilità che è assolutamente un valore aggiunto. Dall'80 MAYE' S.V.
KAMATE' 6.5 - Da centrocampista male. Poi viene rimesso a destra, dove evidentemente in questo momento ha più fiducia, e diventa un fattore. Al di là del gol, che volendo dirla tutta è anche un po' fortunoso, negli ultimi minuti accende più volte la squadra con le sue accelerazioni.
FIORDILINO 5 - Prestazione negativa. Si perde l'uomo sul primo gol, con Capello abbandonato a se stesso sin dall'inizio dell'azione. Inoltre non è mai coinvolto nella manovra nerazzurra e fatica anche in fase difensiva. Peggiore in campo per la squadra di Vecchi. Dal 62' TOPALOVIC 6 - Ingresso in campo in cui prova a farsi vedere con qualità.
KACZMARSKI 6.5 - Intensità e impatto sulla partita, soprattutto nella ripresa, quando cresce con il passare dei minuti. Decisamente positiva la sua serata, con il giocatore polacco che è la colonna portante oggi del centrocampo nerazzurro.
COCCHI 6 - Sufficiente, non di più. In fase difensiva soffre ma senza commettere particolari errori, non particolarmente coinvolto quando si tratta di colpire in attacco. Probabilmente non era ancora al meglio dopo la botta subita nella partita contro l'AlbinoLeffe. Dal 62' BERENBRUCH 6.5 - Accende l'Inter U23 con tecnica e personalità. In questa fase della stagione è imprescindibile.
LAVELLI 5 - Lo spirito di sacrificio non basta. Come sempre sgomita e lotta spalle alla porta ma manca in tutto il resto. Ovviamente l'avversario non era morbido, ma poteva fare qualcosa in più. Dal 62' SPINACCE' 6 - Il Vicenza si chiude e lui non riesce a incidere. Dà comunque la sensazione di essere più coinvolto di Lavelli.
LA GUMINA 5.5 - Un finale in cui tenta di mettersi in proprio, con piglio e voglia di fare, aumentano di mezzo voto il giudizio complessivo. In precedenza aveva faticato parecchio anche lui.
Mister Stefano VECCHI 5.5 - Sconfitta indolore vista la caratura dell'avversario. Poco convincenti invece le scelte iniziali. Berenbruch, che nelle ultime settimane è stato forse il più positivo tra i nerazzurri, avrebbe dovuto essere in campo dal primo minuto, mentre Kamaté sulla corsia di destra è ormai più a suo agio che in mezzo. Ancora male Lavelli, che nel periodo in cui è stato impegnato con la Prima Squadra non ha giocato e oggi è apparso fuori ritmo. Seppur comprensibili nell'ottica del cercare di fare qualcosa di straordinario, le scelte diverse da quelle delle ultime giornate non hanno premiato l'allenatore nerazzurro.
Autore: Alessandro Savoldi
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