Doppio ruolo per Ezequiel Schelotto all'FC Paradiso, squadra che milita nella Promotion League, la terza divisione del calcio svizzero. Dopo essere diventato giocatore dei ticinesi lo scorso gennaio, l'ex interista rivestirà anche un ruolo dirigenziale nel club diventandone vicepresidente con l’acquisizione del 40% delle quote. 

"Una scelta che rappresenta molto più di un semplice incarico: è la conferma della volontà di costruire un progetto solido, ambizioso e profondamente legato al territorio", si legge nella nota ufficiale del Paradiso. 

 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 14:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture