Nel giorno dei 50 anni compiuti da Alvaro Recoba, il vicepresidente Javier Zanetti racconta dei primi tre mesi dell'uruguaiano vissuti a casa dell'argentino. "Lì ci siamo legati molto, siamo diventati amici, si andava ad Appiano insieme — racconta al Corriere della Sera —. E non mi toglierò mai dalla mente la doppietta contro il Brescia. Qualcosa di incredibile. Ma d’altronde parliamo di uno dei talenti più puri che abbia mai visto".
"Dicevano che era un po’ pigro, e magari è anche vero, ma i calciatori geniali sono così, e al Chino non mancava niente per stare con i più grandi. Una sentenza quando accelerava e sistemava la palla sul sinistro. In Sudamerica era una stella: tutti per lui i tifosi uruguaiani, ce ne accorgevamo nei vari incroci con le nazionali".
Autore: FcInterNews Redazione
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