Il ritorno di Denzel Dumfries è un valore aggiunto per l'Inter. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, evidenziando come l'olandese sia un possibile fattore per la squadra grazie ai suoi inserimenti in area avversaria, come già si è visto contro l'Atalanta, al netto del contestato episodio dell'1-1.

La differenza con Luis Henrique si è percepita subito. L'olandese sta ovviamente lavorando ancora per "riempire il serbatoio", pur nei suoi limiti tecnici Dumfries ha spirito d'iniziativa e personalità in abbondanza e ad oggi Chivu ha più che mai bisogno di gente con spirito d'iniziativa.

Inoltre il ragazzo vuole tornare a brillare presto, per riconquistare un tricolore e prepararsi al meglio verso il Mondiale, magari anche per riuscire a convincere qualche big di Premier League a prenderlo: da anni strizza l'occhio alle inglesi e la clausola da 25 milioni di euro certamente ingolosisce, pur alla soglia dei trent'anni.