Il momento di appannamento dell'Inter, soprattutto in termini di risultati, è fisiologico nel corso di una stagione logorante come quella che sta vivendo la squadra di Chivu. A dirlo è Borja Valero, parlando negli studi di Sky Sport.

"L'Inter è quella che ha più armi offensive in assoluto in Italia, riesce a far male in più modi - le parole dello spagnolo -. Lo ha fatto spesso in stagione, poi capitano determinati momenti in cui sbagli qualcosina sotto porta . Ora sembra tutto catastrofico ma non è così, è impensabile vincere un campionato con 30 punti di distacco. E' tutto nella norma".

Sezione: Focus / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 10:34
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.