Il momento di appannamento dell'Inter, soprattutto in termini di risultati, è fisiologico nel corso di una stagione logorante come quella che sta vivendo la squadra di Chivu. A dirlo è Borja Valero, parlando negli studi di Sky Sport.

"L'Inter è quella che ha più armi offensive in assoluto in Italia, riesce a far male in più modi - le parole dello spagnolo -. Lo ha fatto spesso in stagione, poi capitano determinati momenti in cui sbagli qualcosina sotto porta . Ora sembra tutto catastrofico ma non è così, è impensabile vincere un campionato con 30 punti di distacco. E' tutto nella norma".