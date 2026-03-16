"Nell'undici base dell'Inter ci saranno almeno 3-4 cambiamenti: il portiere, il difensore (Solet, Muharemovic o qualche altra opportunità in giro per l'Europa, l'esterno (sogno Palestra). A centrocampo, se non dovesse rimanere Mkhitaryan, arriverebbe un rinforzo". Così Gianluca Di Marzio, anticipando per Sky Sport le mosse di mercato della dirigenza nerazzurra per la prossima estate. 

"Poi dipenderà anche dalle uscite: si parla di un big da cedere, soprattutto Thuram. Io penso che per la prima volta il club valuterebbe delle offerte per importanti per il francese. A quel punto, in caso di addio, arriverebbe un altro attaccante", ha aggiunto il giornalista. 

Sezione: Focus / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 23:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.