Il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra accusato nella partita contro l'Atalanta e registrato con gli esami effettuati ieri lascerà fuori causa, Henrikh Mkhitaryan per venti giorni, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Difficilmente Chivu lo avrà prima di tre settimane.

Non ci sono invece problemi per Akanji, che ha accusato noie muscolari contro l'Atalanta. Si attende il ritorno di Lautaro Martinez, potrebbe lavorare in gruppo a ridosso della trasferta di Firenze ma da qui a pensare che possa esserci con la Viola ce ne passa. Sicuramente la sosta per le nazionali e la cancellazione della Finalissima sono alleati preziosi per il Toro e l'Inter.