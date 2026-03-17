Nonostante il +8 in classifica sul Milan e il +9 sul Napoli, le rivali dell'Inter non hanno smesso di sognare la possibile rimonta Scudetto, come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport. Il primo antidoto per i nerazzurri, che sono comunque in una posizione invidiabile a nove giornate dal termine, è il recupero a pieno regime di Lautaro Martinez. con lui e Calhanoglu al rientro, bisognerà fermare l'emorragia di punti e gol. La squadra, nelle ultime sette uscite complessive, ha vinto soltanto due volte e ha davanti Roma e Como in calendario.

In compenso il Milan avrà davanti Juventus, Atalanta, ma soprattutto c'è un vantaggio ulteriore per l'Inter: lo scontro diretto del Maradona tra i rossoneri e il Napoli previsto il 6 aprile. Sarà forse la sfida che deciderà chi delle due inseguitrici potrà ancora covare qualche sogno di gloria. I campani, dalla loro, hanno appena recuperato gente come De Bruyne, McTominay e Anguissa.