Anche Christian Vieri si unisce al coro di auguri per i cinquant'anni di Alvaro Recoba, traguardo che l'uruguaiano taglia proprio nella giornata di oggi. A lui, dice l'ex attaccante, "devo almeno 50 delle mie reti. Genio e sregolatezza, un grande amico ancora oggi", le parole pronunciate dallo stesso Vieri per celebrare l'ex compagno di squadra.

Sezione: Focus / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 11:02
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture