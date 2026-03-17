I giocatori in scadenza di contratto non saranno gli unici a lasciare l'Inter in estate, ma chi partirà dipenderà inevitabilmente dalle offerte. Questo il quadro offerto oggi dal Corriere dello Sport. L'intenzione della dirigenza è quella di costruire una squadra che possa adottare soluzioni differenti, certamente più giovane vista l'età dei calciatori a fine contratto. Il ricambio non può essere più rinviato e Chivu lo aveva detto già al momento del suo arrivo a Milano.

Impossibile allora arrivare a Lookman e Koné e quindi tutto è stato rinviato, ma il progetto del 3-4-2-1 non è stato dimenticato. Servono però un centrocampista fisico e di rottura, e un attaccante da uno contro uno. Due nomi in cima alle preferenze: il giallorosso Koné, ma dipenderà tutto dalle intenzioni della Roma, e Diaby, che vorebbe ancora lasciare l'Al Ittihad. Non è però escluso un passaggio alla difesa a quattro, il sistema preferito dal tecnico, con un nuovo 4-2-3-1. Servirebbe però allargare Bastoni a sinistra e avanzare Dimarco, con Lautaro quasi da 10 alle spalle di un'altra punta.