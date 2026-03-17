Rafael Leao sarebbe stato titolare nelle squadre in cui ha giocato Antonio Cassano in carriera? Prima della tappa teatrale di 'Viva El Futbol' all'Arcimboldi di Milano, FantAntonio ha risposto a questa domanda di Goal.com, esprimendosi così relativamente alla presenza del portoghese nell'11 tipo dell'Inter 2012-2013: "Mai. C'ero io, poi Sneijder, Palacio, Milito... Spiegami come avrebbe potuto giocare"