Dialogo avviato tra serie A, governo, Inps, Agenzia delle Entrate e Commissione indipendente per il controllo sui bilanci per una serie di misure sul calcio italiano. Come riporta il Corriere della Sera, i club di calcio che investiranno nei vivai e negli stadi potranno ottenere agevolazioni fiscali, a patto che rispettino le scadenze.

Il tavolo verrà riconvocato nei prossimi mesi. Il governo ha espresso parere favorevole verso chi investe in asset come gli stadi o i vivai, allo studio gli strumenti con cui verranno premiati i club virtuosi. "Questa giornata di confronto su temi economici rappresenta un passaggio molto importante. Servono regole e strumenti che possano accompagnare lo sviluppo", ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli.