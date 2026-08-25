Sta per concludersi in queste ore la 'guerra' a distanza tra Sebastiano Esposito e il Cagliari, che ha riempito le cronache sportive rossoblu in questa estate. L'attaccante di Castellammare di Stabia, che in aperta polemica con il suo club per il mancato accordo sulle cifre del rinnovo si è 'tirato fuori' dalla pre-season attraverso certificati medici, è molto vicino al trasferimento al Sassuolo, che sta per cedere a sua volta Andrea Pinamonti alla Lazio.

Seba dovrebbe andare in Emilia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Contatti costanti tra le parti e la reciproca volontà di chiudere l'affare in tempi stretti. L'Inter, va ricordato, detiene il 40% sull'eccedenza rispetto a 4 milioni della rivendita di Esposito. Ma per incassare dovrà attendere l'eventuale riscatto del cartellino da parte del Sassuolo.