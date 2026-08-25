Mattia Zanchetta è pronto a fare una nuova esperienza lontano dall'Inter. Non lontanissimo, almeno geograficamente, perché oggi pomeriggio il centrocampista firmerà il contratto che lo legherà alla Giana Erminio in prestito per questa stagione. Il club di Gorgonzola ha superato la concorrenza di diverse società rivali, garantendo al classe 2005 un impiego con continuità nel campionato di Serie C.

Zanchetta ha diviso la scorsa stagione tra Under 23 e Uncer 20 nerazzurre.

Sezione: Mercato / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 11:16
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.