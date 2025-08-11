Christopher Nkunku non apre al ritorno al Lipsia, secondo quanto appurato dalla BBC da fonti vicine al giocatore. L'attaccante francese, accostato anche all'Inter, punta a giocare in un club a 'livello Champions League' nella prossima stagione. Un desiderio che complica i piani di mercato del Chelsea, la cui idea è ingaggiare Xavi Simons inserendo una contropartita per arrivare ai 70 milioni di euro chiesti dal club della Red Bull. Nelle complesse trattative tra le parti, i Blues hanno offerto anche Carney Chukwuemeka e Tyrique George.