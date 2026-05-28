Andrea Sartori, CEO e fondatore di Football Benchmark, è intervenuto a Sky Sport 24 per analizzare la crescita economica dell’Inter negli ultimi anni.

La notevole crescita negli ultimi tre anni

“L’Inter negli ultimi tre anni ha avuto un miglioramento notevolissimo sia in termini relativi che assoluti”. Sartori ha sottolineato un incremento significativo del valore del club su base recente.

Incremento di valore in un anno di 420 milioni

“Dall’anno scorso è migliorata di oltre 420 milioni come valore d’impresa - ha aggiunto Sartori - .Ha il più alto valore in Italia ed è la prima volta che succede: prima erano il Milan e la Juve”

Valutazione oltre i 2,1 miliardi

“L’Inter ha passato il valore di 2,1 miliardi di euro”. Un traguardo che conferma la posizione del club tra le realtà più solide e in crescita del panorama europeo.