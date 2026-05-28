L'Inter riflette sulle manovre a centrocampo. Si va verso il rinnovo per Henrikh Mkhitaryan, almeno per un altro anno, ed è pronta la "recompra" per Aleksandar Stankovic, che ha giocato una grande stagione al Bruges. A questo punto, se si vogliono inserire dei nuovi profili, bisogna fare spazio.

Centrocampo Inter, quanto piace Curtis Jones. E c'è sempre Koné

E in casa Inter, secondo il Corriere dello Sport, si "sente di aver bisogno anche di altro. Tipo Curtis Jones, che tanto piace a Cristian Chivu. Per il centrocampista del Liverpool c’è già stato un incontro tra le parti: Ausilio messo sul piatto 20 milioni, mentre gli inglesi ne chiedono 30. Per arrivare a Manu Koné della Roma ne servono almeno 20 in più".

Centrocampo Inter, Frattesi addio e la variabile Diouf

Chi può lasciare i nerazzurri quindi? Sicuramente Davide Frattesi, reduce da una stagione deludente e desideroso di rilanciarsi altrove. Ma non solo. Perché i centrocampisti nell'ultima stagione erano sette, l'ultimo ad aggiungersi alla compagnia è stato Andy Diouf l'estate scorsa, acquistato dal Lens. Il francese è stato però via via spostato sugli esterni (ha giocato anche da seconda punta ma con risultati modesti) e sembra ormai definitivamente dirottato nel nuovo settore di competenza. In questo modo aprirebbe un altro "slot" in cui poter infilare un nuovo elemento.