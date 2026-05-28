Il futuro di Aleksandar Stankovic è uno dei nodi per il centrocampo nerazzurro. Oggi il Corriere dello Sport offre un focus sulla situazione del giocatore, nell'ultimo anno al Bruges con ottimi riscontri ma destinato a tornare all'Inter grazie alla clausola di riacquisto che il club ha inserito l'estate scorsa.

Nodo Aleksandar Stankovic, pro e contro tra permanenza e cessione

"Il ragazzo è a Milano, ieri è stato al Coni per rinnovare l’idoneità sportiva e non è mancato un primo contatto con la dirigenza nerazzurra per schiarirsi le idee su quello che potrebbe essere il piano dell’Inter dopo aver esercitato la recompra già programmata - si legge oggi sul quotidiano -. Stankovic sarebbe felicissimo di potersi giocare le sue chance nel club in cui suo padre ha trovato la gloria, ma sa che certe offerte saranno quantomeno oggetto di valutazione".

Secondo il quotidiano, "dall’Inghilterra qualcuno si è già fatto sentire: Brentford e Newcastle possono tranquillamente arrivare a 40 milioni. Da capire se siano però mete che il classe 2005 possa ritenere stimolanti. La sua permanenza, invece, darebbe a Chivu una preziosa arma in più e - trattandosi di un elemento del vivaio - consentirebbe anche di allungare eventualmente la rosa a venticinque elementi". Va aggiunto che proprio Chivu è stato l'allenatore di Stankovic in Primavera: pochi conoscono il ragazzo meglio di lui.