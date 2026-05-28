Nel corso di un'intervista a tema Liverpool rilasciata dall'ex attaccante inglese Emile Heskey, è emerso anche il discorso relativo a Curtis Jones, al centro di una trattativa tra i Reds e l'Inter per un trasferimento in Italia. Una cessione che sta suscitando preoccupazioni riguardo alla quota di giocatori cresciuti nel vivaio del Liverpool e alla capacità della squadra di gestire il gioco diretto degli avversari, che hanno ripetutamente aggirato la struttura di pressing di Arne Slot, lasciando i centrocampisti di supporto esposti agli inserimenti in profondità e troppo spesso fisicamente inferiori.

Per Heskey, trattenere Jones contribuirebbe a risolvere questo problema, a patto che il Liverpool cerchi di rinforzarsi ingaggiando altri giocatori fisicamente validi a centrocampo: "Mi piace Curtis Jones", ha spiegato l'ex bomber al sito Hajper -. È un giocatore agile e dinamico, per i miei gusti non gioca abbastanza. Il Liverpool ha bisogno di centrocampisti di questo tipo e penso che debbano valutare l'acquisto di uno o due giocatori con queste caratteristiche, anche perché non vogliono che le grandi rivali se li accaparrino".