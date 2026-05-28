Parlando con ESPN.nl, Denzel Dumfries ha condiviso un aneddoto sulla sua prima convocazione nella nazionale dei Paesi Bassi. Ieri, l'interista è stato selezionato ufficialmente tra i 26 prescelti di Ronald Koeman per il Mondiale 2026, una notizia che gli ha fatto ripensare a un episodio divertente legato alla sua prima volta a Zeist: "Ero vicino al centro sportivo con i miei migliori amici due ore prima del raduno. Aspettavamo in macchina perché non potevo permettermi di arrivare in ritardo. Eravamo parcheggiati da qualche parte a Zeist, e siamo rimasti lì in attesa. Perché, beh, non si può arrivare nemmeno troppo presto. Questo dimostra quanto lo considerassi speciale e quanto fossi nervoso. È stato fantastico, ovviamente. Ho giocato nella nazionale giovanile e nell'Under 20. Sono entrato in Eredivisie piuttosto tardi. Questo significa che non conoscevo molti dei compagni. Proprio per questo, è stata un'esperienza completamente nuova, molto emozionante". 

Anni dopo, Dumfries è diventato un pilastro della selezione Orange: "Era chiaro che sarei entrato a far parte del gruppo della nazionale olandese per il prossimo Mondiale", ha concluso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sezione: Focus / Data: Gio 28 maggio 2026 alle 13:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.