Andrea Pirlo parla oggi alla Gazzetta dello Sport, esprimendo il proprio rammarico per l'andamento delle italiane nelle coppe europee, a pochi giorni dalla prossima finale di Champions League.

Pirlo: "Tante squadre più forti delle italiane in Champions"

Andrea, quanto sono lontane le squadre italiane da poter vincere di nuovo la Champions League?

"Parecchio, in questo momento. Negli ultimi anni l'Inter ci è andata vicina: col Manchester City nel 2023 se l'è giocata, a differenza del Psg lo scorso anno. Ma credo che in questo momento ci siano tante altre squadre molto più forti delle nostre".

Cosa crede manchi, per poter rivedere le italiane nuovamente competitive nella massima competizione europea: talento, investimenti, idee?

"Un po' di tutto, anche la mentalità di fare un calcio diverso. Se vedi le formazioni che arrivano a giocarsi le finali, hanno comunque un calcio offensivo, giocatori di qualità. E certo, hanno anche investimenti che noi non possiamo più fare. Una volta i migliori giocatori venivano in Italia, adesso vanno da altre parti e questa è la differenza".

Sabato c'è la finale di Champions, Psg-Arsenal. Sono le due squadre migliori?

"Sì, con l'aggiunta del Bayern. Ecco, una semifinale come Psg-Bayern è una vera bellezza, una di quelle partite che speri non finiscano mai. Non sei mai stufo di vederla, sai che può succedere qualsiasi cosa minuto dopo minuto. Quelle sono le partite che i bambini vogliono vedere, che la gente va allo stadio per seguire. Non certo gli 0-0 con dieci persone dietro la palla, quelle in cui per vedere un tiro in porta devi spegnere la televisione".