Notizia di ieri, esclusiva di FcInterNews.it, la candidatura di Giorgi Mamardashvili per la porta dell'Inter. Ad oggi non c'è nulla di concreto, il portiere è stato semplicemente offerto a diversi club, tra cui l'Inter, per trovare quella continuità che al Liverpool non gli verrà concessa neanche la prossima stagione, visto che Arne Slot ha chiesto ad Alisson Becker di rimanere per essere titolare dei Reds. Uno scenario che ha convinto il portiere georgiano a chiedere un trasferimento, purché sia un club importante dove, nel caso riuscisse a fare bene, rimarrebbe a dispetto del prestito temporaneo.

Intanto, come riporta Nicolò Schira, oltre all'Inter, Mamardashvili è stato proprosto in Italia anche a Juventus e Fiorentina. Tutti e tre i club non hanno, ad oggi, un estremo difensore titolarissimo e inattaccabile. I nerazzurri hanno promosso Josep Martinez, ma l'occasione offerta da oltre Manica potrebbe cambiare i piani visto che il classe 2000 di Tbilisi è un vecchio pallino nerazzurro. La Fiorentina sta cercando di cedere David De Gea, che nonostante le ottime prestazioni ha un costo troppo elevato per le casse viola. Infine la Juventus, che aveva deciso di puntare proprio su Alisson per sostituire il deludente Michele Di Gregorio e che potrebbe trovarsi ad accogliere colui che la conferma del brasiliano sta spingendo lontano dal Liverpool.