"L'esperienza tra me e Ibrahimovic non è iniziata bene, ma il litigio ci ha avvicinati. Il rispetto è nato da lì, ci è piaciuta la personalità e il carattere l'uno dell'altro. Litigammo perché Ibra in allenamento è pesante: gli dai la palla sul petto, la vuole sui piedi e viceversa. Questa cosa mi è piaciuta perché questo essere esigente ti fa alzare il livello. Io non ho mai preso le cose sul personale, Ibra è un vincente". Così, a Cronache di Spogliatoio, Patrick Vieira, compagno di squadra, prima alla Juve e poi all'Inter, dello svedese.

"Uno che ho imparato a conoscere col tempo è Materazzi, sul campo è uno competitivo, uno che vuole vincere - ha aggiunto il francese -. Quando sono arrivato all'Inter, dopo il Mondiale, avevo un punto di vista negativo su di lui. Ma quando l'ho conosciuto la mia opinione su di lui è cambiata perché è un giocatore che fa squadra, mi è piaciuto il suo atteggiamento. E' meglio da compagno che da avversario".