Stefan De Vrij può ancora rimanere all'Inter. La trattativa è aperta, secondo La Gazzetta dello Sport, anche se c'è ancora una differenza di vedute rispetto alla durata dell'accordo. Al difensore centrale olandese, che in questi giorni deve assorbire la delusione per la mancata convocazione al Mondiale a causa del problema fisico accusato contro il Bologna, è stato proposto dalla società nerazzurra un rinnovo di un altro anno, come quello messo sul tavolo per Mkhitaryan.

Rinnovo De Vrij, la richiesta all'Inter

Come per il centrocampista armeno, si tratta di una proposta ad un ingaggio differente rispetto al precedente. Non è però lo stipendio il nodo della questione. De Vrij vorrebbe infatti un contratto biennale e non annuale. Per questo si sta guardando attorno, con Olympiacos e Al-Hilal (la squadra allenata da Simone Inzaghi) pronti ad acquistarlo.

Difesa Inter, le possibili operazioni in entrata

In difesa l'Inter dovrà comunque muoversi, visto che Francesco Acerbi non rinnoverà (e nemmeno Darmian, jolly utilizzato anche nella retroguardia). I nomi sul taccuino sono sempre quelli di Oumar Solet e di Tarik Muharemovic, giudicati tecnicamente e anagraficamente adeguati. De Vrij, nelle intenzioni del club, potrebbe quindi essere il quinto centrale. Il che, nella visione del giocatore, non sarebbe comunque un problema.

Già nell'annata appena conclusa, infatti, De Vrij non ha trovato tantissimo spazio, chiuso da Akanji, dal suo vice designato Acerbi e dalla "riesplosione" di Bisseck come braccetto a destra.