L'Inter si prepara a cambiare volto in difesa, reparto nel quale il prossimo anno non ci saranno più Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e forse Stefan De Vrij, fresco di esclusione dalla lista dei convocati dell'Olanda a causa di un infortunio rimediato contro il Bologna.

Difesa Inter, De Vrij rinnova. E riprende quota Solet

Secondo Tuttosport, però, il difensore olandese alla fine rinnoverà per un altro anno. Servono però altri innesti e in tal senso sta riprendendo quota la candidatura di Oumar Solet, che piace per "la sua duttilità, una fisicità importante e pure un costo del cartellino più aggredibile rispetto a quello di Muharemovic che sembra destinato in Premier", visto che il Sassuolo deve il 50% sulla rivendita alla Juventus e tiene quindi alto il prezzo.

Difesa Inter, in porta l'idea "italiana"

Si cercano profili anche per quel che riguarda la porta, dove il titolare dovrebbe essere Pepo Martinez. Serve quindi un vice e in pole position c'è sempre Ivan Provedel, che aiuterebbe a tenere alta la quota di italiani in rosa. Si aspetta, per far partire la trattativa, soltanto il via libera di Gattuso, nuovo allenatore della Lazio al posto di Sarri.