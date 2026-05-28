L'enterprise value dell'Inter sale a 2,1 miliardi di euro (esattamente 2.137 milioni), per la prima volta viene superata la soglia dei 2 miliardi. Nell'ultimo decennio, l'Inter è partita da meno di 500 milioni di valutazione prima dell'avvento della famiglia Zhang, fino a toccare il miliardo nel 2022 e oggi alla valutazione attuale.

E il confronto con le altre italiane è clamoroso. Un trampolino di lancio per il calciomercato estivo. L'obiettivo di proprietà, dirigenza e staff è quello di tornare ad essere protagonisti in Europa.