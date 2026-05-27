Prima stagione con il Club Brugge strabiliante per Aleksandar Stankovic, che vede ancora nerazzurro nel suo futuro. Un nerazzurro che però torna a parlare italiano e che per il figlio d'arte sa di casa nel senso più stretto del termine. Secondo le ultime di Gianlucadimarzio.com, il centrocampista è pronto a tornare all'Inter. 

I campioni d'Italia, come più volte detto, eserciteranno il diritto di recompra e lo riporteranno a Milano, dove in verità il giocatore è già rientrato e dove nella giornata di oggi ha svolto le visite mediche. L'incontro con i dirigenti di Viale della Liberazione è già in programma e servirà a definire il futuro del classe 2005. Il serbo potrebbe non essere l'unico nome nuovo per il centrocampo di Chivu, reparto che la dirigenza nerazzurra ha in mente di puntellare a dovere per dare al tecnico romeno la possibilità di alzare l'asticella anche nei campi europei, invertendo la tendenza imboccata nella stagione appena conclusa, unico 'vero neo' della prima annata di Chivu in panchina.

Sezione: Focus / Data: Mer 27 maggio 2026 alle 20:05
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi