Prima stagione con il Club Brugge strabiliante per Aleksandar Stankovic, che vede ancora nerazzurro nel suo futuro. Un nerazzurro che però torna a parlare italiano e che per il figlio d'arte sa di casa nel senso più stretto del termine. Secondo le ultime di Gianlucadimarzio.com, il centrocampista è pronto a tornare all'Inter.

I campioni d'Italia, come più volte detto, eserciteranno il diritto di recompra e lo riporteranno a Milano, dove in verità il giocatore è già rientrato e dove nella giornata di oggi ha svolto le visite mediche. L'incontro con i dirigenti di Viale della Liberazione è già in programma e servirà a definire il futuro del classe 2005. Il serbo potrebbe non essere l'unico nome nuovo per il centrocampo di Chivu, reparto che la dirigenza nerazzurra ha in mente di puntellare a dovere per dare al tecnico romeno la possibilità di alzare l'asticella anche nei campi europei, invertendo la tendenza imboccata nella stagione appena conclusa, unico 'vero neo' della prima annata di Chivu in panchina.