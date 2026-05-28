Il Pallone d'Oro, il premio individuale più prestigioso nel mondo del calcio, creato da France Football nel 1956, celebrerà il suo 70esimo anniversario con la cerimonia di premiazione che si terrà per la prima volta a Londra, in Inghilterra, il prossimo 26 ottobre.

Assegnato annualmente da France Footbal, di proprietà del Gruppo L'Équipe, il riconoscimento è co-organizzato con la UEFA dal 2024 e questa scelta simbolica della sede rende omaggio al calciatore inglese Stanley Matthews, vincitore della prima edizione 70 anni fa.

"Con la stagione calcistica europea che volge al termine e i Mondiali FIFA 2026 all'orizzonte, la domanda che tutti si pongono è: chi succederà ai vincitori del 2025, Aitana Bonmatí e Ousmane Dembélé? Ulteriori dettagli riguardanti l'elenco dei candidati saranno comunicati a tempo debito", fa sapere la UEFA.