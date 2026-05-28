La presenza a Mosca di Marco Materazzi, nelle ore in cui l'esercito russo lanciava uno dei più grandi attacchi a Kiev, ha scatenato molte polemiche sul Web. Polemiche alle quali Matrix ha voluto rispondere attraverso un messaggio di scuse: "Nelle ultime ore si è parlato molto del mio viaggio in Russia. Sono stato lì per mezza giornata, partecipando esclusivamente a un evento per bambini; non ho preso parte ad altre attività nello stadio - ha spiegato su Instagram l'ex difensore dell'Inter -.

Nonostante questo, mi rendo conto che la mia presenza lì abbia ferito molte persone. Capisco di aver agito con leggerezza, sottovalutando l’impatto delle mie azioni, e non ho alcun problema ad ammetterlo. Chi mi conosce sa che non mi nascondo mai dietro delle scuse… e mi sono reso conto di aver deluso molte persone, soprattutto quelle in Ucraina che stanno rischiando la vita ogni singolo giorno Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di portare gioia e divertimento ai bambini di tutto il mondo attraverso il calcio. Voglio chiarire, dal profondo del cuore, che sono contrario a qualsiasi tipo di guerra e propaganda".