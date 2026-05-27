Il futuro di Gleison Bremer molto probabilmente sarà con indosso una maglia diversa da quella bianconera della Juventus. In mattinata La Stampa ha lanciato la bomba di un interesse dell'Inter per il difensore brasiliano, individuato come uno dei potenziali sacrificabili della Vecchia Signora per cercare di rientrare nelle perdite generate dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Carta Kim per il Bayern Monaco, ma ci pensa anche la Premier League

L'ex Torino non viene ritenuto intoccabile né dalla società né dal tecnico Luciano Spalletti, spiega La Gazzetta dello Sport prima di elencare i club che stanno pensando in maniera più seria al giocatore. Tra questi ci sarebbero il Bayern Monaco (con una carta speciale da giocarsi) ma anche alcune società della Premier Leaggue.

La cessione di Bremer "per il club è un sacrificio necessario per i conti, dal momento che ha un ingaggio piuttosto alto (6 milioni con i bonus) - scrive la rosea -. Diverse offerte che lo posizionerebbero nel calcio internazionale che conta, soprattutto in Premier League; ma occhio anche al Bayern Monaco, in un’asse di mercato che potrebbe innescare un viavai interessante: il brasiliano in Bundesliga potrebbe far scattare il semaforo verde per Kim, che Spalletti ritroverebbe volentieri e la Juve vorrebbe prendere con la formula del prestito".