Almeno un rinforzo a centrocampo, al netto della permanenza di Aleksandar Stankovic. L'Inter, che potrebbe trattenere il figlio di Dejan a Milano, sta valutando seriamente l'inserimento di una pedina importante in mediana, reparto che perderà Frattesi e, probabilmente, non solo lui (occhio a Diouf o Luis Henrique con il frnacese dirottato definitivamente sull'esterno).

Il nome 'caldo' di queste ore è quello di Curtis Jones: centrocampista completo del Liverpool che sarebbe venuto a Milano già a gennaio qualora gli incastri lo avessero permesso. La storia non è mai mai finita e ora il matrimonio potrebbe davvero celebrarsi.