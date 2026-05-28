Si fa avanti una pretendente di un certo peso specifico, a livello economico e tecnico, per Marco Palestra, esterno di proprietà dell'Atalanta, reduce da un'ottima stagione in prestito al Cagliari: si tratta, secondo quanto riportato in esclusiva da Sportitalia, del Manchester City, che ha messo il giocatore della nazionale italiana nella lista degli obiettivi per rinforzare le fasce della squadra che presto verrà affidata ad Enzo Maresca, successore designato di Pep Guardiola.

Una concorrente pericolosa per il club milanese che sta studiando come strutturare l'affare con la Dea, che ha già fatto trapelare che il valore del cartellino del giocatore oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro. Una cifra che non ha scoraggiato, almeno per ora, la dirigenza nerazzurra, che già la scorsa estate fu protagonista, proprio con i bergamaschi, della telenovela di mercato per Ademola Lookman. Conclusa, dopo qualche settimana di tira e molla, con un nulla di fatto. L'attaccante nigeriano rimase a Bergamo fino a gennaio, per poi prendere il volo verso Madrid, dove ha raggiunto l'Atletico Madrid di Diego Simeone.