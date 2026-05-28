Riccardo Calafiori ha raccontato a Tuttosport di sentire 'la responsabilità' di essere l'unico giocatore italiano che parteciperà alla finale di Champions League che sabato, a Budapest, metterà di fronte il suo Arsenal al Paris Saint-Germain campione in carica.
"Sono molto contento di questa occasione, spero di portare in alto la nostra bandiera e vincere questo trofeo, specialmente dopo il colpo del Mondiale - ha dichiarato il terzino dei Gunners -. In questi giorni sto pensando moltissimo a quando mi immaginavo in finale di Champions. La giocavo spesso alla Play Station con il mio migliore amico, Niccolò, che sarà allo stadio a Budapest e spero che sarà un’emozione anche per lui. Per il resto per ora la sto vivendo con molta serenità, anche se la 'prova del 9' sarà nei prossimi giorni. Ma è un’occasione che può capitare una volta nella vita e credo vada vissuta positivamente. Paura nessuna, è una partita secca e può succedere tutto: loro l’hanno vinta l’anno scorso, magari abbiamo più voglia noi".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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