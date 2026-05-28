È iniziato il countdown per l'appuntamento con il Corazón Classic Match tra Inter Legends e Real Madrid Leyendas in programma al Santiago Bernabéu di Madrid, dove il prossimo 13 giugno alle ore 12.00 CEST, le due squadre di leggende si affronteranno.

"Da Javier Zanetti a Esteban Cambiasso e da Goran Pandev a Maicon, 28 ex giocatori dell'Inter si presenteranno al Bernabéu per l'amichevole di beneficenza, organizzato dal Real Madrid. Francesco Toldo sarà a capo dei nerazzurri, capo del progetto Legends al Club. La rosa dei Blancos dal canto suo sarà una squadra piena di eroi della storia del Real Madrid, tra cui anche gli ex nerazzurri Roberto Carlos e Santiago Solari". I nerazzurri scenderanno ancora in campo dopo l'uscita all'Arena Civica di Milano per l'evento Arena Interista di qualche giorno fa.

Ecco l'elenco completo degli interisti che parteciperanno alla partita contro il Real Madrid Leyendas:



Portieri: Francesco Toldo, Sébastien Frey, Paolo Orlandoni.

Difensori: Javier Zanetti, Fabio Galante, Lucio, Maicon, Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio, Davide Santon.

Centrocampista: Fredy Guarin, Emre, Andy van der Meyde, David Pizarro, Esteban Cambiasso, Borja Valero, Joel Obi, Giorgos Karagounis, Antonio Candreva, Hernanes.

Attaccanti: Victor Obinna, Giampaolo Pazzini, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio

Allenatore: Giuseppe Bergomi.