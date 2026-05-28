Come noto, venerdì 5 giugno, a partire dalle 18.30, si alzerà il velo sulla Serie A 2026-27 con la presentazione del calendario del prossimo campionato che andrà in scena nella splendida cornice del 'Teatro Regio' di Parma, nell’ambito della terza edizione del Festival della Serie A.
L'evento, prodotto interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito internet e "Radio Tv Serie A"), su DAZN, Sky, Mediaset, Sportitalia e tanti altri.
La trasmissione televisiva sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dell'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell'Head of Competitions Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, Title Sponsor della competizione.
La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Fabio Capello e Ciro Ferrara, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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