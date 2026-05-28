Ruud Gullit è il protagonista di un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale fotografa il momento del calcio italiano, a livello di club e di nazionale.

Gullit: "Inter unica grande d'Italia ad aver fatto bene"

La prossima Champions sarà senza Milan e Juve.

"Tra le vostre grandi solo l'Inter ha fatto una grande stagione e ha vinto lo scudetto con merito. Juventus e Milan non hanno reso come si aspettavo i dirigenti e i tifosi. Nel calcio ci sono tante variabili e non sempre le cose vanno come uno spera. L'importante è ripartire e non dimenticare il proprio dna".

Nel prossimo Mondiale, invece, non ci sarà l'Italia.

"Mi fa male che la vostra nazionale non si sia qualificata. L'Italia ha vinto quattro volte il Mondiale e ha buoni giocatori, ma questa è la terza esclusione consecutiva... Credo che dobbiate ritrovare il vostro dna: il calcio italiano si è spesso basato su personalità e difesa attenta. A Euro 2021 avete vinto grazie a Bonucci e Chiellini, ma la vostra storia è piena di grandi difensori, da Maldini e Nesta, passando per Cannavaro, e di portieri super come Buffon. Quando avete subito pochi gol, avete avuto la possibilità di vincere. Ultimamente l'Italia ha subito troppi gol e in Bosnia ha perso ai rigori la qualificazione".

Chi sono le sue favorite per conquistare la Coppa del mondo?

"L'Argentina campione in carica è sempre lì, tra le favorite. La metto insieme alla Spagna e alla Francia, ma attenzione anche a Portogallo e Olanda".