Ospite oggi a Reggio Calabria per ritirare il 'Premio Granillo', Javier Zanetti ha parlato così ai cronisti a margine della cerimonia, durante la quale ha ricevuto l'ovazione dei presenti che hanno intonato il coro: 'C'è solo un capitano'. "Sono molto emozionato perché questo è un premio molto prestigioso, ringrazio le persone che hanno pensato a me - le parole del vice presidente dell'Inter a Strettoweb.com -. E' un premio importantissimo alla carriera, che ha un grandissimo valore per me. Qui abbiamo giocato tante partite, Reggio Calabria è una città che ci ha accolto sempre molto bene, con tanto entusiasmo. Abbiamo giocato spesso contro la Reggina, c’è sempre stato molto rispetto nei confronti dell’Inter”.