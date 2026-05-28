Alessandro Bastoni e l'Inter si sono dati appuntamento a luglio. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il centrale è partito per le vacanze assieme alla famiglia, ma è convinto di rivedersi con la dirigenza al momento del raduno per la stagione che verrà. Sono infatti sfumati via via i dubbi (reciproci) riguardo a una possibile partenza in direzione Barcellona. Oggi Bastoni non si vede da nessun'altra parte, se non a Milano. E il club escude l'idea di una cessione così importante, come ha ribadito anche Beppe Marotta nella sua ultima intervista a Dazn. "Penso che i tifosi possano dormire sonni tranquilli", ha dichiarato in merito al futuro del centrale azzurro.

Difesa Inter, Bisseck ha mercato

In compenso a partire in difesa potrebbe essere un altro titolare, secondo la rosea. Sia dalla Germania che dalla Premier League inglese è infatti aumentato l'interesse per Yann Bisseck, di recente entrato a far parte della scuderia di Giovanni Branchini, che ha ottimi uffici nell'area sportiva nerazzurra.

Difesa Inter, qualcosa cambierà

La difesa, in ogni caso, cambierà volto. Non ci sarà infatti più Francesco Acerbi, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. E per Bisseck si vedrà: la scorsa estate il club ha rifiutato oltre 30 milioni di euro prospettati dal Crystal Palace (che ieri si è tolto la soddisfazione di alzare al cielo il trofeo della Conference League) e ora parte da una valutazione di una quarantina.