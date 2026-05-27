Dopo la conquista del Double, per l'Inter è già tempo di pensare alla prossima stagione e mentre Aleksander Stankovic, secondo quanto svelato poco fa da Di Marzio, oggi avrebbe svolto le visite mediche a Milano, Piero Ausilio pensa a 'coccolarsi' Curtis Jones. Tra l'Inter e il Liverpool ci sono già stati contatti e addirittura c'è già stato un incontro tra le due dirigenze per discutere la situazione del centrocampista 2001. 

La situazione attuale

Tra le due parti però, fa sapere ancora Di Marzio, non è stata raggiunta alcuna intesa e tra la richiesta del club inglese e l'offerta avanzata dall'Inter ci sarebbe una distanza di 10 milioni. I Reds chiedono 30 milioni più la possibilità di inserire una percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Mentre i milanesi sono ancora fermi ad un'offerta di 20.

Sezione: Focus / Data: Mer 27 maggio 2026 alle 20:31
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi