Dopo la conquista del Double, per l'Inter è già tempo di pensare alla prossima stagione e mentre Aleksander Stankovic, secondo quanto svelato poco fa da Di Marzio, oggi avrebbe svolto le visite mediche a Milano, Piero Ausilio pensa a 'coccolarsi' Curtis Jones. Tra l'Inter e il Liverpool ci sono già stati contatti e addirittura c'è già stato un incontro tra le due dirigenze per discutere la situazione del centrocampista 2001.

La situazione attuale

Tra le due parti però, fa sapere ancora Di Marzio, non è stata raggiunta alcuna intesa e tra la richiesta del club inglese e l'offerta avanzata dall'Inter ci sarebbe una distanza di 10 milioni. I Reds chiedono 30 milioni più la possibilità di inserire una percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Mentre i milanesi sono ancora fermi ad un'offerta di 20.