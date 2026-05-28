Con Josep Martinez promosso portiere titolare e l'insidia Giorgi Mamardashvili per il ruolo, a prescindere dalla decisione su chi sarà il portiere titolare dei campioni d'Italia in casa Inter c'è la necessità di trovare un vice affidabile, esperto e che accetti il ruolo di secondo. Il nome che pare convinca tutti è quello di Ivan Provedel, sotto contratto con la Lazio fino al 2027 (e bisognerà dunque trattarne la cessione) ma ormai superato di slancio da Edoardo Motta, che sarà il titolare dei biancocelesti anche nella nuova stagione.

Nei giorni scorsi è emerso il forte interesse del Bologna nei confronti di Provedel, con l'opportunità di continuare a essere prima scelta e non riserva. Ad ogni modo, come sottolinea Nicolò Schira, il classe '94 ha dato la sua disponibilità al trasferimento in nerazzurro pur sapendo che trascorrerebbe molto più tempo in panchina che in campo. Per l'estremo difensore sarebbe pronto un contratto fino al 2028, con opzione per un'altra stagione. Ma ovviamente tutto passa dalla disponibilità della Lazio a cederlo senza troppe pretese.