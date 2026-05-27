In attesa di formalizzare il rinnovo di Cristian Chivu fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione, l'Inter comincia a guardarsi intorno sul mercato con l'obiettivo di migliorare la rosa capace di realizzare il double nazionale. Una rosa che perderà dei pezzi dopo il 30 giugno, data di scadenza dei contratti di alcuni senatori come Yann Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi. Non dirà addio ai nerazzurri, invece, Henrikh Mkhitaryan che proseguirà per un'altra stagione a Milano.
Tornando alle operazioni in entrata, per la porta Ivan Provedel ha scalato le posizioni e ora è in cima alla lista per il ruolo di vice-Martinez. In difesa, che conterà ancora tra le sue fila Alessandro Bastoni dopo il corteggiamento sfumato del Barcellona, scendono le quotazioni di Tarik Muharemovic, mentre salgono quelle di Oumar Solet.
A centrocampo, la possibile partenza di Davide Frattesi unita a quella di Andy Diouf libererebbero due posti che potrebbero essere occupati da due tra Manu Koné, Curtis Jones e Ale Stankovic. Il romanista piace a Cristian Chivu, ma è un'operazione dispendiosa; per l'inglese del Liverpool c'è distanza di circa 10 milioni di euro tra offerta e richiesta. Discorso diverso per il figlio di Deki, reduce da una stagione da protagonista al Bruges, che farebbe comodo anche per le liste, essendo stato formato nel vivaio nerazzurro. In questi giorni, il ragazzo è a Milano per conoscere il suo futuro: quel che è certo è che l'Inter lo ricomprerà a 23 milioni di euro, poi si vedrà il da farsi rispetto alle proposte eventuali che arriveranno in Viale della Liberazione. Si parla di potenziali proposte da 40 milioni di euro. Lo riporta Sky Sporrt.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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