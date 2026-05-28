Ieri, mercoledì 27 maggio, si è svolta la 'Partner Cup 2026', a San Siro, l'ormai classico appuntamento che riunisce le aziende partner dell'Inter per un torneo di calcio a 7. L’edizione di quest'anno ha visto affrontarsi otto squadre in una competizione piena di emozioni e fair play, durante la quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di scendere in campo con alcune Legend della storia nerazzurra, condividendo il terreno di gioco con Francesco Toldo, Marco Andreolli, Giuseppe Baresi, Julio Cruz, Fabio Galante, Hernanes, Victor Obinna e Joel Obi. Prima del torneo, inoltre, gli ospiti hanno potuto scattare delle indimenticabili foto ricordo in compagnia dei due trofei conquistati dall'Inter nella stagione appena conclusa.

"La Partner Cup rappresenta una grande opportunità per i Partner nerazzurri, che hanno la possibilità di trascorrere una giornata speciale in un contesto unico, rafforzando le relazioni B2B all’interno della famiglia nerazzurra. L’evento permette inoltre di consolidare ulteriormente il profondo legame che unisce l’Inter e le aziende Partner attraverso la condivisione dei valori e degli obiettivi che contraddistinguono l'identità del Club", si legge su Inter.it.