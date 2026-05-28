Finito il breve periodo di ferie, meritatissimo dopo la stagione da protagonista vissuta con l'Inter, nella quale ha offerto un grande contributo per la vittoria del double nazionale, Manuel Akanji è pronto a dedicarsi anima e corpo alla Nazionale svizzera, che nei prossimi giorni sarà impegnata nella Coppa del Mondo 2026.

Proprio in vista di quell'appuntamento, Murat Yakin, ct della selezione rossocrociata, ha radunato i 26 giocatori selezionati nel ritiro di San Gallo, dove questa mattina è arrivato, tra gli altri, l'ex centrale del Manchester City. Il gruppo, che oggi ha accolto anche Ricardo Rodriguez, Remo Freuler e Granit Xhaka, ora è al completo.