Le prime mosse dell'Inter per la prossima stagione riguardano i rinnovi di contratto, in attesa di capire quello che riserverà il mercato in entrata e in uscita. La grande novità è arrivata nella giornata di ieri e riguarda Henrikh Mkhitaryan: l'armeno ha deciso di dire sì alla proposta di rinnovo presentata dal club nerazzurro per allungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Il centrocampista aveva pensato a lungo anche al possibile addio al calcio, alla fine posticipato almeno di un altro anno. Il nuovo accordo annuale sarà comunque a cifre ridotte rispetto a quelle percepite fin qui, pari a circa 4 milioni di euro netti a stagione. Lo assicura La Gazzetta dello Sport.

Rebus De Vrij

L'altro grande candidato in scadenza che potrebbe siglare una firma per allungare la permenenza a Milano è Stefan de Vrij. Per l'olandese, che nelle ultime ore ha incassato l'esclusione dai convocati del ct Koeman per il Mondiale con i Paesi Bassi, "diventa prioritaria la questione contratto - scrive la rosea -. Che potrebbe portarlo a restare a Milano o... all'estero".

Ieri l'agente dell'ex Lazio, Federico Pastorello, si è espresso sulla questione parlando anche ai microfoni di Sky Sport: "Anche qui ovviamente il discorso si potrà portare avanti. Ci sono tanti giocatori top a scadenza, lui sembra un giocatore al quale l'Inter potrebbe offrire un prolungamento. È vero che ne stiamo parlando, la realtà è che Stefan ormai è italiano giocando qui da 12 anni. L'idea di andare fuori dall'Italia è qualcosa che mi ha sollecitato, fermo restando che l'Inter è la squadra del cuore e lo ha fatto diventare il giocatore che è. Se si potrà parlarne con l'Inter, magari domani a colazione...".