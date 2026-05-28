C'è stato anche quello di Elia Caprile tra i vari nomi in orbita Inter per il post Sommer. Nome che di fatto non è mai stato approfondito particolarmente tra i corridoi di Viale della Liberazione, dove peraltro i piani per il reparto in questione in vista della prossima stagione sono, ad oggi, ben diversi. Tra Provedel, ultimissimo nome balzato alle cronache di quelli sul taccuino dei dirigenti nerazzurri e Pepo Martinez, Caprile è lontanissimo anche come suggestione. E a proposito del portiere del Cagliari, reduce dalla gioia della salvezza e di una chiusura stagionale col suo Casteddu che ha fatto sorridere, indirettamente, anche i tifosi nerazzurri, ha parlato del suo futuro il suo agente Graziano Battistini.

"È molto felice a Cagliari. Oramai gioca in Serie A da diverso tempo, migliorando anno dopo anno. Sa di avere alle spalle una società molto seria, che punta a migliorare" ha detto a Tutto Cagliari a cui poi dice: "Se ci sono state già delle richieste? Ancora è presto, il campionato è terminato da poco, e le società dovranno valutare il da farsi, specie coloro che hanno necessità di un portiere. Anche perché in Italia non ci sono le stesse possibilità economiche, per esempio, della Premier League".

Dunque l'estero potrebbe essere una possibilità?
"Si vedrà. Ripeto, Elia è molto felice a Cagliari, oltre ad essere molto ben voluto. Come tutti i calciatori, è normale che aspiri a migliorare, ergo se arriveranno determinate offerte le prenderemo in considerazione, ma chi lo vorrà dovrà rispettare certe condizioni. Diversamente resterà laddove lo hanno pagato".

Sezione: News / Data: Gio 28 maggio 2026 alle 20:30
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi