C'è stato anche quello di Elia Caprile tra i vari nomi in orbita Inter per il post Sommer. Nome che di fatto non è mai stato approfondito particolarmente tra i corridoi di Viale della Liberazione, dove peraltro i piani per il reparto in questione in vista della prossima stagione sono, ad oggi, ben diversi. Tra Provedel, ultimissimo nome balzato alle cronache di quelli sul taccuino dei dirigenti nerazzurri e Pepo Martinez, Caprile è lontanissimo anche come suggestione. E a proposito del portiere del Cagliari, reduce dalla gioia della salvezza e di una chiusura stagionale col suo Casteddu che ha fatto sorridere, indirettamente, anche i tifosi nerazzurri, ha parlato del suo futuro il suo agente Graziano Battistini.

"È molto felice a Cagliari. Oramai gioca in Serie A da diverso tempo, migliorando anno dopo anno. Sa di avere alle spalle una società molto seria, che punta a migliorare" ha detto a Tutto Cagliari a cui poi dice: "Se ci sono state già delle richieste? Ancora è presto, il campionato è terminato da poco, e le società dovranno valutare il da farsi, specie coloro che hanno necessità di un portiere. Anche perché in Italia non ci sono le stesse possibilità economiche, per esempio, della Premier League".

Dunque l'estero potrebbe essere una possibilità?

"Si vedrà. Ripeto, Elia è molto felice a Cagliari, oltre ad essere molto ben voluto. Come tutti i calciatori, è normale che aspiri a migliorare, ergo se arriveranno determinate offerte le prenderemo in considerazione, ma chi lo vorrà dovrà rispettare certe condizioni. Diversamente resterà laddove lo hanno pagato".