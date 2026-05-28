L'assist per il gol del 3-3 di Andy Diouf a Bologna, ultima giornata di campionato, non è passato inosservato. Uno sprazzo di talento che Luka Topalovic ha espresso in Serie A, non in Serie C dove ha disputato l'ultima stagione con l'Inter U23. Segnale chiaro di un talento che promette di fare strada, se gestito nel modo giusto. Ne parlano oggi in Slovenia, nello specifico Planet Nogomet, che concede tanta fiducia in questo ragazzo del 2006 già richiesto dal Cesena per giocare in Serie B la prossima stagione.

PROGETTO STANKOVIC

Nonostante il grande interesse da parte di pretendenti esterni, l'attuale campione d'Italia rimane completamente calmo. La dirigenza dell'Inter continua ad avere grande fiducia nell'ex Domzale e sta pianificando con estrema cura i prossimi passi della sua carriera. Il club non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sullo sviluppo di un calciatore che è considerato dagli addetti ai lavori una promessa di altissimo livello. Al momento l'Inter propenderebbe per un prestito classico o per un trasferimento con clausola di riscatto, seguendo quindi la prassi già adottata con Aleksandar Stankovic quando si trasferì al Club Brugge un anno fa. L'obiettivo principale è quello di garantire al giocatore un posto da titolare a livello di club e la continuità necessaria per la sua ulteriore crescita tecnica e personale.

OCCASIONE ESTIVA

Prima di prendere una decisione definitiva su un possibile prestito, è molto probabile che il centrocampista sloveno inizi la sua preparazione estiva sotto la guida di Cristian Chivu in prima squadra. Con un numero significativo di giocatori della prima squadra dell'Inter assenti per impegni con le rispettive nazionali ai prossimi Mondiali, Topalovic ha una grande opportunità per mettersi nuovamente alla prova ai massimi livelli. La dirigenza del club, insieme all'agente del giocatore, prenderà una decisione definitiva al momento opportuno.